BORSE EUROPA - Indici deboli, pesano banche e farmaceutici

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.829,09 -0,59% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.125,72 -0,49% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 197,85 -1,93% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 331,34 -0,16% 330,54 Stoxx tech .SX8P 213,52 +0,91% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 17 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono deboli nel primo pomeriggio, trascinate dalle banche sui timori per la crisi del debito della zona euro dopo che Moody’s ha declassato il rating dell‘Irlanda di ben cinque notch.

“Ci sono un po’ di prese di beneficio oggi dopo i forti guadagni di questa settimana ma il trend è ancora positivo. La tendenza al rialzo continuerà nel 2011, con il Dax che arriverà a 7.500 punti per metà del prossimo anno”, commenta Heinz-Gerd Sonnenschein, strategist di Deutsche Postbank a Bonn.

Poche indicazioni arrivano dall‘avvio poco mosso di Wall Street.

Intorno alle 15,35 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede circa mezzo punto percentuale. Tra i singoli mercati, Francoforte .GDAXI arretra dello 0,25%, Parigi .FCHI dello 0,38% e Londra .FTSE dello 0,15%.

Tra i titoli in evidenza:

* LLOYDS BANKING GROUP ( LLOY.L

* Sempre nel settore SONOVA SOON.VX perde più del 3%, penalizzata dal declassamento di Ubs a “neutral” da “buy”.

* Tecnologici in controtendenza, sostenuti anche dalla leader dei cellulari NOKIA NOK1V.HE che sale di quasi un punto percentuale. La concorrente Usa Research In Motion RIM.TO RIMM.O, produttrice del Blackberry, ha registrato vendite robuste di smartphone e risultati finanziari migliori delle previsioni per il trimestre settembre-novembre. * In evidenza anche SAP ( SAPG.DE ORCL.F

* Balza dell‘1,5% il retailer belga DELHAIZE DELB.BR sulla scia di speculazioni sulla stampa secondo cui le motivazioni dietro l‘entrata della rivale olandese AHOLD AHLN.AS in Belgio potrebbero essere quelle di rilevare il gruppo.