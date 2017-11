BORSE EUROPA -Fiacche con bancari dopo downgrade Irlanda Moody's

indici chiusura

alle 10,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.847,85 +0,07% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.129,66 -0,15% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 200,28 -0,72% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 331,12 -0,23% 330,54 Stoxx tech .SX8P 213,21 +0,77% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 17 dicembre (Reuters) - Inizio di mattinata fiacco sulle piazze del Vecchio Continente, dove il rischio sovrano torna a deprimere i titoli bancari dopo il downgrade del debito sovrano dell‘Irlanda. Sotto pressione anche i farmaceutici con ASTRAZENECA ( AZN.L

Intorno alle 10,25 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,15%. Tra i singoli mercati, Francoforte .GDAXI è piatta, Parigi .FCHI avanza dello 0,3% e Londra .FTSE dello 0,1%.

I titoli in evidenza:

* Tecnologici in controtendenza, guadagnano lo 0,8% sostenuti anche dalla leader dei cellulari NOKIA NOK1V.HE: la concorrente Research In Motion RIM.TO RIMM.O, produttrice del Blackberry, ha registrato vendite robuste di smartphone e risultati finanziari migliori delle previsioni per il trimestre settembre-novembre. * In evidenza anche SAP ( SAPG.DE ORCL.F