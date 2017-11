BORSE EUROPA - Indici in leggero rialzo, calo Bp su causa Usa

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.847,88 +0,21% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.130,96 +0,33% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 202,00 +0,33% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 331,57 +0,01% 330,54 Stoxx tech .SX8P 211,28 +0,88% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono in leggero rialzo nei primi scambi della mattinata in un clima di mercato attendista per la riunione a Bruxelles dei leader Ue all‘indomani dell‘annuncio di Moody’s di mettere sotto osservazione il rating sulla Spagna per una possibile bocciatura.

I trader si aspettano una seduta volatile a causa delle scadenze tecniche dei futures sull‘indice, sui titoli e delle opzioni, fenomeno conosciuto come “quadruple witching”.

“La Spagna sarà il problema, con la minaccia di un downgrade, e gli investitori staranno ad aspettare i commenti dal meeting Ue”, dice Will Hedden, sales trader a IG Index.

L‘operatore sottolinea che eventuali ipotesi di interventi sulla Spagna trasmetterebbero al mercato dei segnali negativi forti sulla tenuta della zona euro.

Alle 10,15 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 segna un rialzo dello 0,3%.

Tra i singoli mercati, Londra .FTSE guadagna lo 0,35%, Francoforte .GDAXI lo 0,44% e Parigi .FCHI lo 0,381%.

I titoli in evidenza:

* SPORTS DIRECT ( SPD.L

* EAGA EAGA.L sale del 6% circa dopo che l‘operatore energetico britannico ha detto che le attività di trading nel primo semestre dell‘anno sono in linea con le attese e che i progetti nel solare hanno fatto buoni progressi relativamente alla raccolta di risorse.