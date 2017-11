BORSE EUROPA - Indici lieve rialzo, sostenuto da dati macro

indici chiusura

alle 9,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.842,08 +0,10% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.127,84 +0,20% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 204,00 -0,16% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 329,98 +0,34% 330,54 Stoxx tech .SX8P 209,45 +0,10% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 dicembre (Reuters) - L‘azionario europeo apre in lieve rialzo dopo i dati macro da Usa e Cina, che hanno alimentato la propensione al rischio degli investitori, e sulle speranze che Pechino eviti la decisione di aumentare i tassi di interesse, almeno nell‘immediato futuro.

Debole l‘indice dei bancari.

“Il tono del mercato è positivo grazie ai dati forti e ad alcuni annunci positivi in tema di politica economica, arrivati dagli Stati Uniti la scorsa settimana”, dice Koen De Leus, strategist di KBC Securities e Bruxelles.“Ma non penso ci siano molti investitori disponibili a prendere rischi gli ultimi giorni dell‘anno. Il mercato potrebbe diventare piuttosto volatile nei prossimi giorni a causa dei volumi ridotti”.

Tra i titoli in evidenza:

I minerari sono tra i migliori con lo STOXX Europe 600 delle materie prime .SXPP in rialzo dell‘1,36%. ANGLO AMERICAN ( AAL.L ANTO.L

AREVA CEPFi.PA, leader del nucleare francese controllata dallo Stato, torna a essere trattato in borsa con un rialzo del 5%, dopo che il board ha approvato un aumento di capitale da 900 milioni di euro, che vedrà il Kuwait prendere una quota di quasi il 5%. Il ministro dell‘Economia Christine Lagarde ha detto in un‘intervista a Les Echos che non esclude di aprire le attività di ricerca di uranio e energie rinnovabili di Areva agli investitori.