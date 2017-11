BORSE EUROPA - Indici in rialzo, passa in negativo settore auto

indici chiusura

alle 10,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.606,87 +0,54% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.124,38 +0,45% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 205,24 +1,12% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 328,65 +0,39% 330,54 Stoxx tech .SX8P 209,76 +0,78% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 dicembre (Reuters) - Dopo aver toccato il livello più alto degli ultimi 26 mesi nelle prime battute, le borse europee si mantengono in rialzo, ma sotto i massimi.

L‘ottimismo derivante dal prolungamento dei tagli fiscali negli Stati Uniti, che potrebbero sostenere i consumi, sostiene gli indici.

“Qualsiasi cosa con una buona esposizione negli Stati Unitti ne trarrà ovviamente un eneorme beneficio” spiega Ben Critchley, trader di IG Index.

I mercati europei hanno risentito tuttavia dell‘improvviso peggioramento del settore automotive .SXAP (-1,6%), annullando parte dei guadagni.

In evidenza i titoli finanziari, i minerari e quelli tecnologici.

Intorno alle 10,30 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna circa lo 0,45%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,35%, il Cac 40 francese .FCHI avanza dello 0,55% mentre il Dax tedesco .GDAXI è sostanzialmente piatto.

Tra i titoli in evidenza:

* AKER SOLUTIONS AKSO.OL in lieve rialzo dopo aver annunciato la divisione del gruppo in tre società, che potrebbero essere quotate in borsa.