BORSE EUROPA - Indici consolidano rialzi dopo avvio Wall Street

indici chiusura

alle 15,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.814,48 +1,61% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.118,81 +1,21% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 200,79 +0,76% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 326,28 +1,65% 330,54 Stoxx tech .SX8P 208,95 +0,88% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 7 dicembre (Reuters) - Le borse europee consolidano i rialzi registrati sin dalle prime battute dopo l‘avvio positivo di Wall Street.

L‘ottimismo per il via libera parlamentare a un budget all‘insegna dell‘austerità in Irlanda rafforza un appetito per il rischio già alimentato dalla debolezza del dollaro.

In denaro tutti i settori ciclici, in particolare le società legate alle materie prime e alle costruzioni.

Attorno alle 15,50, l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l‘1,2% circa. Sui singoli mercati, il Dax tedesco .GDAXI è in rialzo dell‘1,1% circa, il Cac 40 .FCHI francese del 2,1% circa e il Ftse 100 britannico .FTSE dell‘1% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Automotive .SXAP brillante, sostenuto da un report di Nomura che pronostica un incremento del 3% del mercato europeo nel 2011. Corrono PORSCHE ( PSHG_p.DE PEUP.PA

* Positivo senza euforia il paniere delle banche .SX7P, che registra la corsa di BANK OF IRELAND BKIR.L sull‘attesa del semaforo verde parlamentare al budget.

* In volo le materie prime .SXPP. XSTRATA XTA.L sale di oltre tre punti percentuali dopo aver annunciato l‘intenzione di investire 23 miliardi di dollari entro il 2016 per l‘apertura di nuove miniere.

* Bene la chimica .SX4P. BAYER ( BAYGn.DE

* Al galoppo lo stoxx delle costruzioni .SXOP, con WIENERBERGER ( WBSV.VI

* Comprati i titoli del food&beverage .SX3P. UNILEVER ( ULVR.L

* Poco mossi i farmaceutici .SXDP, comparto tradizionalmente difensivo, così come tlc .SXKP e utilities .SX6P, che, però, registrano il rally di IBERDROLA RENOVABLES IBR.MC: Ubs ne ha migliorato la raccomandazione a “buy” da “neutral” per ragioni valutative.

* Nel quadro di un paniere delle conglomerate industriali .SXNP positivo, spicca il balzo di ALSTOM ( ALSO.PA

* In denaro gli assicurativi .SXIP, con STANDARD LIFE SL.L tonica dopo aver acquisito la società di software finanziari FOCUS SOLUTIONS GROUP FSG.L (+10% circa) per 42 milioni di sterline.

* Senza infamia e senza lode i media .SXMP. ITV ( ITV.L

* Brillanti i petroliferi .SXEP. TOTAL ( TOTF.PA AKE.PA

* Bene lo stoxx del lusso .SXQP, con LVMH ( LVMH.PA HRMS.PA

* Complessivamente positivo il retail .SXRP, con TESCO ( TSCO.L SBRY.L

* In rialzo, ma senza brillare, i tecnologici .SX8P. ALCATEL-LUCENT ALUA.PA comprata: l‘americana SPRINT NEXTEL ( S.N