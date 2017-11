BORSE EUROPA - Indici poco sotto parità dopo dati Usa

indici chiusura

alle 16,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.782,90 +0,06% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.104,63 -0,14% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 200,82 -0,24% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 316,59 inv. 330,54 Stoxx tech .SX8P 206,75 +0,96% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 dicembre (Reuters) - Tornano in sostanziale parità i listini dell‘azionario europeo, partiti in denaro e poi depressi dalla deludente lettura degli ultimi dati Usa sul mercato del lavoro.

Il recupero almeno parziale degli indici va invece attribuito all‘indagine Ism sul settore dei servizi e ai dati sugli ordini all‘industria di ottobre.

Rispetto al previsto aumento di 140.000, le nuove assunzioni al di fuori del settore agricolo sono cresciute a novembre di sole 39.000 unità, portando il tasso di disoccupazione al record degli ultimi sette mesi e freddando le aspettative dei mercati finanziari di recente tornati a scommettere sulla ripresa.

Prevale il segno meno sui settori bancario e minerario, che risalgono dai minimi ma rimangono deboli rispetto al recupero della mattinata, mentre tiene il comparto dei tecnologici.

“Si tratta di dati chiaramente deludenti; ci si aspettava di meglio, mentre i segnali sull‘economia Usa restano misti” dice Philippe Gijsels di Bnp Paribas Fortis Global Markets.

“I mercati stanno reagendo in negativo e potrebbero rimanere in rosso per qualche seduta” aggiunge.

Poco dopo le 16 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede 0,3%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE fa -0,21%, il Dax tedesco .GDAXI -0,15% e il Cac 40 francese .FCHI +0,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* In testa alle blue chip STM ( STM.PA

* Deboli le banche, con un indice di settore .SX7P in calo di circa 0,2% e una caduta tra 1% e 2% di Barclays ( BARC.L STAN.L SOGN.PA

* Sofferente anche il capitolo dei minerari, che segue la correzione del prezzo dei metalli e del greggio. In calo tra 1% e 2% viaggiano così Xstrata XTA.L, Bhp Billiton ( BLT.L RIO.L

* Positiva Deutsche Boerse ( DB1Gn.DE

* Il produttore di pannelli fotovoltaici Q-Cells QCEG.DE balza di circa 4%, premiato secondo i trader dalla promessa di Pechino di corrispondere nuovi sussidi per lo sviluppo dell‘energia solare

* Molto bene l‘olandese Gamma GAMN.AS, con un progresso di circa 6% dopo la conferma dei contatti con il gruppo di private equity Gilde Buy Out Partners circa una possibile offerta a 29 euro per azione