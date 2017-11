BORSE EUROPA - Indici in rialzo dopo rally ieri, attesa per Bce

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.736,92 +0,55% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.092,39 +0,30% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 197,36 +0,54% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 314,00 +0,83% 330,54 Stoxx tech .SX8P 202,67 -0,37% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 dicembre (Reuters) - Le piazze europee iniziano al seduta in rialzo dopo il rally di ieri, con gli investitori che guardano alla riunione della Banca centrale europea e alle eventuali nuove misure che potrebbe prendere per contrastare la crisi debitoria della zona euro.

“Il punto più importante è la credibilità di questi paesi (i periferici), come diventare sostenibili dal punto di vista del bilancio in un orizzonte di tempo appropriato, e c’è la questione parallela del sistema bancario, come abbiamo visto per l‘Irlanda”, ha detto Bernard McAlinden, investment strategist per Nbc Stockbrokers a Dublino.

“La crisi debitoria impedisce al mercato di estendere ulteriormente il rialzo. I dati economici dagli Stati Uniti sono sempre più rassicuranti”, ha aggiunto.

Intorno alle 10,10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,55%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,43%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,37% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,50%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il segmento auto .SXAP avanza di circa il 2% grazie alle vendite negli Usa, salite del 17% su anno a novembre. I titoli di PORSCHE ( PSHG_p.DE RENA.PA PEUP.PA BMWG.DE VOWG_p.DE

* Se il segmento banche .SX7P avanza dello 0,54%, le spagnole mettono a segno rialzi di circa l‘1,5%, nella speranza che la Bce lanci nuove misure anticrisi. BBVA ( BBVA.MC BKT.MC SAN.MC

* La francese Nexans ( NEXS.PA 000836.SZ

* L‘inglese TUI TRAVEL TT.L sugli scudi (+4,5%) dopo aver annunciato un utile operativo underlying nella parte alta della forbice dell attese a 447 milioni di sterline rispetto alle attese tra 428-447 milioni.

* JJB Sports JJB.L, produttrice di abbigliamento sportivo, scende di oltre il 23%. La società, che già il mese scorso ha lanciato un profit warning, ha annunciato che potrebbe rompere alcuni covenant finanziari, a partire da quello da 25 milioni di sterline con Bank of Scotland, controllata di LLoyds ( LLOY.L

* DESIRE PETROLEUM DES.L balza del 25% dopo che la società di esplorazioni petrolifere ha annunciato una scoperta nelle isole Flakland.