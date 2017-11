BORSE EUROPA - Indici in calo, zavorrati da settore bancario

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.475,11 -0,33% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.066,63 -0,24% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 189,00 -1,23% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 306,36 +0,33% 330,54 Stoxx tech .SX8P 198,94 +0,14% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 30 novembre (Reuters) - Le borse europee sono negative, zavorrate da un settore bancario sempre più pesante a causa delle preoccupazioni per la situazione finanziaria dei paesi periferici della zona euro.

Secondo alcuni analisti le preoccupazioni per un‘intensificazione dei problemi finanziari di Portogallo e Spagna potrebbero innervosire i mercati nelle prossime settimane e alimentare le speculazioni su quale potrebbe essere il prossimo paese a chiedere aiuto finanzario dopo l‘Irlanda.

Il settore bancario è tra i peggiori. Sotto i riflettori soprattutto le banche portoghesi, dopo che la banca centrale del Portogallo ha dichiarato che gli istituti di credito del paese corrono “un rischio intollerabile” se il governo non riuscirà a riportare sotto controllo la spesa pubblica.

Intorno alle 15,35 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,24%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,28%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,44%, mentre il Cac 40 francese .FCHI l‘1,02%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore finanziario cede l‘1,23% .SX7P. In deciso calo le banche portoghesi, con Banco Espirito Santo BES.LS che cede oltre il 3,2% e Millennium ( BCP.LS

* In forte ribasso le banche francesi, su voci di mercato che Standard & Poor’s potrebbe tagliare l‘outlook della Francia: Natixis ( CNAT.PA CAGR.PA SOGN.PA BNPP.PA

* In rialzo i titoli del settore eolico. Secondo un trader hanno beneficiato di una nota positiva di Ubs, che vede il 2011 come un anno di potenziale recupero per il comparto dopo un difficile 2010. Si mettono in luce soprattutto la danese Vestas ( VWS.CO NDXG.DE