BORSE EUROPA - Indici in calo su timori Corea e Irlanda

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.760,39 -1,82% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.083,18 -0,94% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 196,63 -1,62% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 309,22 -0,47% 330,54 Stoxx tech .SX8P 198,69 -0,41% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 novembre (Reuters) - Nel primo pomeriggio le borse europee proseguono all‘insegna della debolezza sui timori per i problemi politici e finanziari dell‘Irlanda, per un possibile contagio ad altri paesi periferici della zona euro e per le ostilità nella penisola coreana.

Al tono negativo contribuisce anche l‘avvio in rosso di Wall Street. Le reazioni alla revisione al rialzo del Pil Usa del terzo trimestre hanno invece avuto scarso impatto sull‘andamento delle piazze azionarie del vecchio continente. “C’è una mancanza di chiarezza sulla situazione irlandese. Abbiamo una cifra complessiva di quanto è disponibile (fino a 90 miliardi di euro di aiuti) ma non sappiamo come sarà distribuita alle banche e se è sufficiente”, commenta Mark Bon, fund manager di Canada Life a Londra. “Anche se in passato c’è stata un po’ di tensione tra le due Coree, non è mai arrivata a questo punto. E questo alimenta il nervosismo”.

A livello settoriale le banche sono tra le più colpite dalle vendite ed estendono le perdite della vigilia. Sotto pressione anche i minerari sulla scia dei forti cali dei prezzi dei metalli innescati dalle tensioni in Corea.

Intorno alle 15,35 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende di circa un punto percentuale. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde l‘1,1%, così come il Dax tedesco .GDAXI, mentre il Cac 40 francese .FCHI arretra dell‘1,9%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel comparto bancario BANK OF IRELAND BKIR.I lascia sul terreno quasi il 23%.

* Tra le auto limitano le perdite DAIMLER ( DAIGn.DE BMWG.DE

* DEUTSCHE POST DHL ( DPWGn.DE

* Ad Amsterdam DRAKA DRAK.AS arretra del 2,7% in un mercato dubbioso sulla capacità della cinese Xinmao di tenere fede all‘offerta da 20,50 euro per azione annunciata ieri dopo che anche Prysmian ( PRY.MI