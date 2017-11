BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, brillano farmaceutiche

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.791,27 +0,36% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.090,19 +0,33% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 204,68 +0,60% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 311,92 +0,13% 330,54 Stoxx tech .SX8P 197,80 +0,66% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 novembre (Reuters) - Le piazze europee mettono a segno cauti rialzi, rimbalzando dopo le perdite di ieri quando gli investitori erano in attesa della risoluzione della questione irlandese.

Dublino ha ribadito di non volere un salvataggio ma l‘Eurogruppo, nel suo incontro di ieri, ha deciso per una missione congiunta Ue-Fmi-Bce che possa preparare il terreno per un pacchetto di aiuti.

“Quello che l‘Irlanda deve fare è di riuscire a creare tanta fiducia quanto basta per sfilarsi dalle prime pagine. Devono creare stabilità, anche se non hanno nulla in mano”, ha detto Justin Urquhart, direttore di Seven Investment Management.

Buona seduta per il segmento farmacautico .SXDP, in rialzo dello 0,8%, grazie a titoli come Glaxosmithkline ( GSK.L

Intorno alle 10,10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,36%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,08%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,41% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,35%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le farmaceutiche, la svizzera ACTELION ATLN.VX balza di oltre l‘8% su voci di un possibile takeover da parte dell‘americana AMGEN ( AMGN.O BAYGn.DE

* La farmaceutica svizzera ROCHE ROG.VX (+1,5%) ha annunciato drastici tagli per contenere i costi. Nell‘arco di due anni la società punta a eliminare 4.800 lavoratori pari al 6% della forza lavoro e ridurre i costi di 2,4 miliardi di franchi svizzeri, dei quali 1,8 miliardi l‘anno prossimo. Il titolo guadagna l‘1,6%.

* La produttrice di alimenti NORTHERN FOODS NFDS.L e l‘irlandese GREENCORE GROUP GNC.I si fonderanno in un gruppo che si chiamerà Essenta Foods con sede a Dublino. I titoli balzano di oltre il 20%.