BORSE EUROPA - Indici in rosso, su timori Irlanda, stretta Cina

indici chiusura

alle 10,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.815,86 -1,14% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.100,64 -1,05% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 206,53 -1,59% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 317,22 -1,44% 330,54 Stoxx tech .SX8P 198,53 -0,39% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 novembre (Reuters) - I timori per la crisi debitoria irlandese e di una politica monetaria cinese più restrittiva spingono al ribasso le piazze europee, che annullano così tutti i guadagni messi a segno ieri.

“Abbiamo assistito a un deciso incremento dell‘incertezza e l‘attenzione si è concentrata sull‘Europa e su quello che sta succedendo in Irlanda e nei paesi periferici. Tutti gli occhi saranno ora puntati sulla riunione dei ministri delle Finanze a Bruxelles”, ha detto Keith Bowman, analista per l‘azionario per Hargreaves Lansdown.

“C’è anche un certo livello di incertezza con gli Stati Uniti. Ieri abbiamo visto un rialzo nel rendimento dei Treasuries, con un gruppo di economisti che ha sollevato dubbi sul programma di QE2 della Federal Reserve”.

Intorno alle 10,20 il segmento delle minerarie si conferma il peggiore .SXPP in calo del 2,45%. L‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l‘1%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell‘1,17%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,57% e il Cac 40 francese .FCHI dell‘1,25%.

Tra i titoli in evidenza:

* BANCO POPULAR POP.MC perde l‘1,4% dopo aver annunciato un aumento di capitale riservato a credit Mutuel al termine del quale l‘isituto francese avrà una partecipazione del 5%.

* La produttrice di motori ROLLS-ROYCE ( RR.L

* La banca elvetica UBS UBSN.VX (-0,5%) ha detto che gli imminenti accordi fiscali tra Svizzera e paesi europei impatteranno al più il 10% degli asset dei loro clienti europei.