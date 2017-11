BORSE EUROPA - Indice FTSEurofirst poco mosso, bene banche

indici chiusura

alle 16,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.829,98 -0,04% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.106,33 -0,22% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 209,40 +0,88% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 319,81 -1,23% 330,54 Stoxx tech .SX8P 198,58 -0,48% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 novembre (Reuters) - L‘indice delle borse è poco mosso con le voci di aumento dei tassi in Cina, che hanno colpito le azioni legate alle materie prime, compensate dalle rassicurazioni in merito alla situazione in Irlanda sulla quale sono appena giunte voci di un possibile sostegno finanziario da parte dell‘Ue.

Acquisti su alcuni titoli del settore bancario sulle attese che in qualche modo un pacchetto di aiuti per Dublino si materializzi. Allied Irish Banks ( ALBK.I RBS.L

“C’è stato un eccesso di ottimismo sull‘azionario e il mercato era maturo per una correzione. Ma, alla fine, i dati recenti evidenziano che i flussi ci sono e che il ritracciamento è stato visto come un‘occasione d‘acquisto”, dice Jacques Henry, analista di Louis Capital Market.

Richemont CFR.VX balza dopo i risultati del semestre migliori delle previsioni.