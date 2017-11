BORSE EUROPA - Indici in calo su timori debito Irlanda

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.785,71 -1,61% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.094,09 -1,32% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 204,34 -1,56% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 317,65 -1,90% 330,54 Stoxx tech .SX8P 197,24 -1,15% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 novembre (Reuters) - Avvio di seduta decisamente negativo per le borse europee, colpite dai crescenti timori sui problemi di debito dell‘Irlanda che hanno anche trascinato l‘euro ai minimi di sei settimane contro il dollaro.

I leader dell‘Unione europea hanno cercato di placare le preoccupazioni del mercato sulla capacità dell‘Irlanda di pagare il debito, dichiarando in una nota diffusa al G20 di Seoul che nel caso di ristrutturazione del debito di qualsiasi stato Ue non sarà obbligatorio svalutare gli investimenti in titoli di Stato.

“Il mercato dei Cds manda segnali di allarme sull‘Irlanda da un po’ ma per il contagio all‘azionario ci è voluto del tempo. Adesso eccolo qui”, commenta un analista di Louis Capital Market. “Ultimamente c’è stato un eccesso di ottimismo sulle borse e il mercato era maturo per una correzione”.

Intorno alle 9,50 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede circa l‘1,3%. Sui singoli mercati l‘indice britannico .FTSE perde l‘1,1%, il Dax tedesco .GDAXI l‘1% circa e il Cac 40 francese .FCHI arretra del 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Particolarmente colpiti dalle vendite i bancari, con UNICREDIT ( CRDI.MI CAGR.PA SAN.MC

* In controtendenza nel comparto ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L

* SKY DEUTSCHLAND SKYDn.DE lascia sul campo il 3,5%, ritracciando dai forti guadagni della vigilia seguiti alla trimestrale.