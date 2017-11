BORSE EUROPA - Mercati in rosso temono effetto debito, Cisco

indici chiusura

alle 17,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.833,94 -0,42% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.109,49 +0,01% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 207,77 -0,53% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 324,18 +1,02% 330,54 Stoxx tech .SX8P 199,56 -0,97% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 novembre (Reuters) - Pomeriggio volatile dove la riduzione delle perdite a Wall Street innesca un piccolo recupero in un contesto che resta con molti spunti negativi.

Resta al centro dell‘attenzione la storia infinita delle paure sul debito sovrano dei paesi deboli - che penalizza l‘euro - e non arriva molto conforto dagli Usa, dove si medita sul pessimismo di un gigante tecnologico come Cisco CSCO.MI, che dubita sugli investimenti dei clienti nei prossimi trimestri.

Come spesso accade di questi tempi, le cose migliori si vedono nel segmento dei minerari e di petrolio e gas, con lo Stoxx dei primi .SXPP che vola di quasi due punti percentuali, mentre le maggiori debolezze si trovano tra cementieri e costruttori .SXOP, bancari .SX7P e naturalmente tech .SX8P.

Sullo sfondo quel che accade all‘apertura del G20 a in Corea del Sud, dove per ora sembrano certe solo le profonde differenze in materia di cambi e le critiche alla Fed, mentre il prezzo del futures petrolifero CLZO sopra quota 88 dollari si colloca ai livelli dell‘ottobre 2008, gonfiato dalle notizie del record di acquisti di greggio a ottobre in Cina.

Intorno alle 17,10 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 è piatto come l‘indice britannico .FTSE e il Dax tedesco .GDAXI, il Cac 40 francese .FCHI cede mezzo punto.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche penalizzate le francesi SOCGEN ( SOGN.PA CAGR.PA

* In rosso anche TELEFONICA ( TEF.MC