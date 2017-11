BORSE EUROPA - In lieve calo, bene minerari, peggiorano bancari

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.588,49 -0,21% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.106,37 -0,29% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 206,42 -1,09% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 321,39 +0,14% 330,54 Stoxx tech .SX8P 199,71 -0,90% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 novembre (Reuters) - Dopo un‘apertura positiva le borse europee muovono in lieve ribasso, zavorrate dai risultati negativi di alcune importanti società, come Telefonica o Rwe, e dal debole settore bancario.

I listini riescono tuttavia ad arginare le perdite grazie al supporto dei titoli minerari e di quelli energetici, che beneficiano della salita dei prezzi delle materie prime, sulla scia dei buoni dati macroeconomici cinesi.

Il prezzo del petrolio Usa CLc1 ha segnato il record degli ultimi 25 mesi, grazie alla discesa delle scorte di greggio negli Stati Uniti e ai buoni dati cinesi.

L‘attenzione degli investitori oggi sarà rivola all‘apertura del G20 a Seoul, che cercherà di andare oltre le semplici promesse di collaborazione economica e di superare le tensioni sul mercato dei cambi e gli squilibri economici a livello globale.

“Gli occhi sono puntati sulla Corea del Sud. Il G20 spesso ha un effetto negativo (per il mercato azionario), nel senso che se non c’è accordo, le persone pensano che si sta imboccando la strada del protezionismo” spiega Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

“Se ammettessero che ci sono degli squilibri e dicessero che lavoreranno per alleviarli sarebbe un passo positivo” ha aggiunto.

Intorno alle 10,10 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,29%. Sulle singole piazze l‘indice Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,25%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,57% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* L‘intero comparto bancario è in peggioramento. In particolare RBS ( RBS.L

* CREDIT AGRICOLE ( CAGR.PA

* L‘utility tedesca RWE ( RWEG.DE

* La compagnia di assicurazioni olandese AEGON ( AEGN.AS

* SKY DEUTSCHELAND SKYDn.DE segna +2,6% dopo i risultati

* La trimestrale invece colpisce K+S SDFG.DE, in calo del 2,1%.