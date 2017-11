BORSE EUROPA - Indici a nuovi massimi da oltre due anni dopo WS

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.898,30 +1,06% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.119,31 +0,76% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 213,06 +1,01% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 323,61 +1,48% 330,54 Stoxx tech .SX8P 203,66 +1,39% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 novembre (Reuters) - Si porta al nuovo record da oltre due anni l‘azionario del vecchio continente, complice anche l‘inversione di tendenza di Wall Street che ha imboccato la via del rialzo dopo una partenza senza slancio.

Gli operatori parlano di un clima di fondo rialzista dopo i confortanti risultati delle ultime trimestrali, le misure Fed a sostegno del rilancio dell‘economia Usa e dati macro in qualche caso migliori delle attese come in quello particolarmente importante degli occupati mensili Usa.

Il quadro appare positivo anche a giudicare dai grafici, con gli analisti tecnici che scommettono su un rally che potrebbe proseguire fino a fine anno.

L‘indice sulla volatilità del Dax, Vdax-New .V1XI, visto come barometro sul nervosismo degli investitori, mostra intanto una maggiore propensione al rischio.

A livello di comparti tra i più favoriti vanno segnalati i minerari, premiati dall‘apprezzamento delle materie prime metallifere, ma bene fanno anche i settori tech e quello degli energetici.

Intorno alle 16,20 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 avanza di 0,84%, sui massimi da fine settembre 2008, qualche giorno dopo il crack Lehman. Sulle singole piazze l‘indice Ftse 100 britannico .FTSE guadagna 0,67%, il Cac 40 francese .FCHI 1,09% e il Dax tedesco .GDAXI 0,8%.

Tra i titoli in evidenza: * Avanza di circa 1,5% la francese Danone ( DANO.PA

* Rimbalza circa 7% il titolo Porsche ( PSHG_p.DE VOWG_p.DE

* Ritraccia di circa 5% Carlsberg ( CARLb.CO

* L‘ennesimo record di tutti i tempi per le quotazioni del metallo giallo premia in generale il comparto dei minerari, dove si distinguono il +7% di Petropavlovsk ( POG.L RRS.L

* Molto bene Adidas ( ADSGn.DE

* Scivola di oltre 5% la britannica Intercontinental ( IHG.L

* Tra i bancari da sottolineare il +3,3% di Barclays ( BARC.L

* Amplia la correzione fino a superare il -20% Yell YELL.L dopo aver ridotto la guidance sul terzo trimestre