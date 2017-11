BORSE EUROPA - Indici in rialzo dopo dati Usa, brillano minerari

indici chiusura

alle 15,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.848,66 +0,13% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.090,76 +0,38% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 208,03 -0,30% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 310,72 +0,95% 330,54 Stoxx tech .SX8P 201,32 -0,27% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 novembre (Reuters) - Le borse europee consolidano un modesto rialzo, trovando un supporto nei dati Usa sulla spesa per costruzioni di settembre e l‘indice Ism manifatturiero di ottobre entrambi a sorpresa in rialzo.

La seduta tuttavia si è svolta sotto il segno della volatilità, con una robusta apertura a cui ha fatto seguito un‘inversione di segno a fronte della cautela degli investitori in attesa della Federal Reserve, per poi tornare nuovamente in nero dopo l‘apertura positiva di Wall Street.

In testa ai listini le minerarie .SXPP su dell‘1,65%, con le attese per l‘annuncio di misure di allentamento quantitativo della Federal Reserve che spingono il dollaro al ribasso, con conseguente rialzo dei prezzi dei metalli.

Alle 15,50 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,38%. Sulle piazze europee l‘indice Ftse 100 guadagna lo 0,70%, il Cac-40 francese lo 0,44% e il Dax tedesco lo 0,36%.

Tra i titoli in evidenza:

* Balzo per i titoli minerari come XSTRATA XTA.L e KAZAKHMYS ( KAZ.L

* Sugli scudi il settore auto tedesco, con BMW ( BMWG.DE CONG.DE DAIGn.DE VOWG_p.DE

* TNT TNT.AS, gruppo olandese operativo nella logistica, affonda di circa il 4,8% dopo aver il terzo trimestre con un Ebit a 143 milioni di euro al di sotto dei 169 milioni attesi. A pesare sui risultati la divisione posta, con la società non ha voluto commentare la possibilità di un ulteriore aggravio dei costi in sicurezza dopo che due pacchi bomba su aerei diretti negli Usa sono stati scoperti la settimana scorsa.

* HEIDELBERG CEMENT ( HEIG.DE

* TECHNIP TECF.PA, operatore ingegneristico e di servizi di costruzioni per l‘estrazione di gas e petrolio, balza del 3,5% su prese di profitto in testa al Cac.