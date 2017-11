BORSE EUROPA -Indici partono positivi su dato Pmi forte cinese

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.867,67 +0,80% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.092,20 +0,51% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 210,10 +0,69% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 309,56 +0,57% 330,54 Stoxx tech .SX8P 201,94 +0,04% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 novembre (Reuters) - Borse europee in deciso rialzo in avvio di seduta, grazie al balzo dei minerari sulla scia della ripresa dei prezzi dei metalli e del dato forte cinese sul Pmi. Il dollaro è debole in vista della possibile decisione sull‘allenamento monetario da parte della Fed in settimana.

Alle 9,40 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,51%. Sulle piazze europee l‘indice Ftse 100 guadagna lo 0,64%, il Cac-40 francese lo 0,75% e il Dax tedesco lo 0,7%.

“Il dato sulla Cina è positivo. La domanda è forte. E’ più della domanda che del dollaro che bisogna preoccuparsi”, osserva un broker. “Il mercato vuole sapere se il quantitative easing sarà grande o di ammontare più piccolo”, aggiunge.

Tra i titoli in evidenza:

* Balzo per i titoli minerari come EURASIAN NATURAL RESOURCES ENRC.L, LONMIN ( LMI.L

* Il titolo del produttore tedesco di pannelli solari Q-CELLS QCEG.DE sale del 2,6% dopo l‘upgrade di Ubs a “neutral” da “sell” per ragioni di tipo valutativo.

* Panmure ha alzato il prezzo obiettivo di BRITISH AIRWAYS BAY.L a 275 pence da 225 pence, resta “hold”.