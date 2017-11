BORSE EUROPA -Indici poco mossi in attesa Pil Usa e riunione Fed

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.844,41 -0,04% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.084,76 -0,10% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 209,03 -0,39% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 306,29 +0,46% 330,54 Stoxx tech .SX8P 201,76 -0,17% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 ottobre (Reuters) - Le piazze europee sono poco mosse con gli investitori che preferiscono la cautela agli acquisti nell‘attesa del dato sul Pil Usa previsto oggi e la riunione della Federal Reserve di settimana prossima, con le sue decisioni in tema di allentamento quantitativo.

“Di sicuro c’è non poca incertezza in vista della dichiarazione della Fed”, ha detto bernard McAlinden, investment strategist per NBC Stockbrokers a Dublino. “C’è la sensazione che il mercato possa aver prezzato eccessivamente il QE. Penso che la Fed annuncerà il QE. La questione è in quale quantità e in che modo lo faranno”.

Il dollaro in rialzo contro l‘euro e il conseguente ribasso dei prezzi dei metalli danneggiano le minerarie .SXPP, il cui paniere cede oltre l‘1%.

Intorno alle 10,10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,1%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,07%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,09%, mentre il Cac 40 francese .FCHI sale di appeno lo 0,04%.

Tra i titoli in evidenza:

* BRITISH AIRLINES BAY.L torna in nero per la prima volta da due anni, con un utile pre-tasse nei primi sei mesi dell‘anno a 158 milioni di sterline dai 292 milioni di perdita del periodo di riferimento 2009. Il vettore britannico si aspetta di continuare a crescere anche nel 2011. Il titolo scivola di circa il 2,5%.

* BANCO POPULAR POP.MC (+2,5%) ha registrato un utile netto nei primi nove mesi dell‘anno a 521,4 milioni di euro, ben al di sopra delle attese di 501 milioni. Le sofferenze però a fine settembre sono salite al 5,17% dal 5,04% di fine giugno.