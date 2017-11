Borse Europa viste in calo su Asia, attesa per dato Pil Usa

LONDRA, 29 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in ribasso, di riflesso dalle borse asiatiche, con gli investitori in attesa della diffusione di una raffica di dati, a partire dal Pil Usa del terzo trimestre. Le statistiche serviranno per raccogliere indizi sulla prossima mossa della Federal Reserve.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in calo tra i 7 e i 9 punti, pari allo 0,2%, il tedesco Dax .GDAXI di 7-9 punti, ossia lo 0,2, e il Cac 40 francese .FCHI di 11-15 punti, pari allo 0,4%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dello 0,4% a 1.085,87 punti.