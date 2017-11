BORSE EUROPA - Indici in calo dopo rialzo tassi Cina

indici chiusura

alle 15,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.838,86 -0,42% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.083,19 -0,48% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 214,29 +0,61% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 306,16 -0,83% 330,54 Stoxx tech .SX8P 199,73 -1,36% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono deboli nel primo pomeriggio, risentendo anche dell‘apertura negativa di Wall Street.

Sui mercati pesa l‘inatteso rialzo dei tassi da parte della Cina, che ha sollevato timori su un possibile rallentamento della crescita globale.

A raffreddare gli umori contribuiscono inoltre i deludenti riusltati dei colossi tecnologici statunitensi Apple ( AAPL.O IBM.N

A livello settoriale spicca il pesante calo dei minerari (-2,4% lo stoxx europeo di settore .SXPP) dopo la mossa cinese, che ha fatto scendere i prezzi dei metalli.

Tonici, invece, gli industriali, dopo i risultati sopra le attese della svedese Skf ( SKFb.ST

Tengono anche le banche dopo i risultati negli Usa di Bank of America ( BAC.N GS.N

Attorno alle 15,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende di circa mezzo punto percentuale. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,7%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,5% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* MUNICH RE ( MUVGn.DE

* Tra le banche greche EFG EUROBANK EFGr.AT mette a segno un progresso di quasi il 5% e il settore locale .FTATBNK avanza del 2%. “Il sentiment è migliorato sulle banche greche, con EFG in grado di utilizzare parte dei bond greci come collaterali [per ottenere liquidità sul mercato interbancario]”, commenta un gestore.