BORSE EUROPA - Indici positivi con finanziari, aiuta Citi

alle 15,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.845,42 +0,13% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.087,23 +0,15% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 212,11 +0,69% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 307,60 +0,44% 330,54 Stoxx tech .SX8P 202,41 +0,35% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 ottobre (Reuters) - Negli scambi pomeridiani le borse europee si confermano positive con i finanziari, sostenuti questi ultimi da Citigroup ( C.N

I guadagni rimangono però limitati a causa delle perdite del comparto minerario sulla scia della debolezza di BHP Billiton ( BLT.L RIO.L

“Gli investitori si stanno posizionando per le buone notizie. Abbiamo diversi risultati bancari questa settimana, a partire da Citigroup oggi”, osserva Peter Dixon, economista di Commerzbank. “Vogliamo vedere che cosa stanno facendo le banche, gli investitori stanno cercando di avere una guidance sul futuro degli utili bancari. Ma penso che sia un po’ rischioso posizionarsi per le buone notizie”, conclude.

Citigroup ha registrato nel terzo trimestre un utile di 2,2 miliardi di euro, pari a 7 cent per azione, in netto miglioramento dal rosso di 3,2 miliardi di un anno prima. Le attese degli analisti convergevano su un eps di 6 cent per azione, secondo le elaborazioni di Thomson Reuters I/B/E/S. Il titolo è positivo nel pre-borsa.

Poco dopo le 15,00, l‘indice delle blue chip europee FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza delo 0,33%. Sui singoli mercati, il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,45%, il Dax tedesco .GDAXI è in rialzo dello 0,44% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,15%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene il comparto finanziario con Lloyds Banking Group ( LLOY.L CAGR.PA

* BlueBay BBAY.L balza del 30% dopo che il gestore del credito ha raggiunto un accordo sul takeover da 963 milioni di sterline da parte di Royal Bank of Canada ( RY.TO

* Philips Electronics ( PHG.AS

* In ribasso ACTELION ATLN.VX in attesa domani dei risultati trimestrali. Si tratta di prese di profitto dopo il recente rally favorito da voci secondo cui la società potrebbe essere il target di un prossimo takeover nel settore farmaceutico, spiega un trader da Zurigo.

* Debolezza diffusa sul lusso, come dimostra l‘andamento in borsa di LVMH ( LVMH.PA HRMS.PA PRTP.PA