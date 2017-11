Borse Europa previste in lieve rialzo, attesi dati Usa

PARIGI, 15 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese in lieve rialzo in attesa dei dati sulle vendite al dettaglio e sulla fiducia dei consumatori Usa, sostenute dai prezzi delle materie prime in rialzo e da risultati incoraggianti.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo do 6-12 punti, pari allo 0,2%, che il tedesco Dax .GDAXI avanzi di 14-20 punti, lo 0,3%, e che il Cac 40 francese .FCHI salga di 2-6 punti, lo 0,2%.

E’ probabile che gli investitori siano cauti sulla scia del ribasso di Usa e Asia.

“Wall Street ha barcollato un pochino ieri con i ribassisti che hanno vinto la partita, anche se la ripresa dell‘ultima parte della seduta mostra che nel mercato c’è ancora un po’ di fiducia”, dice Ben Potter, analista di IG Markets.