BORSE EUROPA - Indici a massimi tre settimane con Wall Street

indici chiusura

alle 16,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.832,10 +2,03% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.086,14 +1,39% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 214,11 +1,21% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 306,35 +1,38% 330,54 Stoxx tech .SX8P 203,55 +2,32% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 13 ottobre (Reuters) - Viaggiano in deciso rialzo confermando il record delle ultime tre settimane gli indici delle borse europee, confortati dal debutto in positivo di Wall Street e rafforzati dal superamento di livelli tecnici importanti sui grafici.

I trimestri migliori delle attese annunciati dai giganti Usa Intel ( INTC.O JPM.N

In marcato calo intanto l‘indice che misura la volatilità degli indici azionari, che si porta sul minimo da sei mesi a segnale della ritrovata propensione al rischio da parte degli investitori.

“I risultati di Jp Morgan mostrano che la stagione delle trimestrali resta positiva: da un punto di vista più generale sembra che il peggio sia ormai alle spalle e gli investitori sembrano meno timorosi in materia di cattive sorprese per il futuro” osserva Joerg Rahn di Macard, Stein & Co.

Intorno alle 16,30 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna 1,4%; sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE risale di 1,38%, il Dax tedesco .GDAXI di 1,95% e il Cac 40 francese .FCHI di 1,91%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene i bancari, tra cui spicca il +3,7% di Deutsche Bank ( DBKGn.DE SAN.MC NBGr.AT

* In controtendenza viaggia la britannica Standard Chartered ( STAN.L

* Molto bene i titoli legati ai servizi petroliferi: avanzano di circa 6% Cgg Veritas ( GEPH.PA TGS.OL GPBN.PA

* Decisamente positivi i minerari, con Rio Tinto ( RIO.L

* Progresso superiore a 5% per l‘olandese Asml ( ASML.AS