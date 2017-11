BORSE EUROPA - Indici in rialzo grazie a Fed, tech su Intel

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.804,39 +1,03% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.078,84 +0,71% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 211,43 -0,06% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 304,99 +0,94% 330,54 Stoxx tech .SX8P 201,75 +1,41% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 ottobre (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio positivo grazie alla Fed e alle previsioni di Intel. Dalle minute della banca centrale Usa emerge la disponibilità a nuovi stimoli all‘economia, mentre risultati e outlook della leader mondiale dei chip hanno dato una spinta ai titoli tecnologici.

“Fin tanto che le società batteranno le attese di mercato nelle loro trimestrali il mercato salirà. Ma adesso la questione è come la Fed procederà nel suo allentamento quantitativo, se sarà tutto in un‘unica grande botta o mese per mese”, ha detto Ben Critchley, sales trader per Ig Index.

I titoli legati alle materie prime .SXPP avanzano del 2%, seguiti dai tecnologici .SX8P, su dell‘1,4%.

Intorno alle 9,50 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l‘1,03%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,99%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,95% e il Cac 40 francese .FCHI dell‘1,14%.

Tra i titoli in evidenza: