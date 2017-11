BORSE EUROPA - Indici in rosso, pesano Tokyo e minerari

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.746,21 -1,56% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.060,84 -1,26% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 209,24 -1,35% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 300,92 -1,63% 330,54 Stoxx tech .SX8P 195,93 -0,96% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 ottobre (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo, scontando la chiusura di Tokyo (-2,1%) e i minerari in marcato ribasso sulla flessione del prezzo di rame e altri metalli.

“I prezzi delle materie prime stanno semplicemente ritracciando una parte dei loro recenti guadagni. Il mercato Usa è in attesa delle minute della Fed per verificare quanto possa essere verosimile un allentamento quantitativo a novembre”, ha detto Bernard McAlinden, investment strategist per Nbc Stockbrokers a Dublino.

I titoli legati alle materie prime .SXPP sono tra i peggiori, in calo di circa il l‘1,8%.

Intorno alle 10,00 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEmU3 perde l‘1,56%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell‘1,20%, il Dax tedesco .GDAXI dell‘1,14% e il Cac 40 francese .FCHI dell‘1,69%.

Tra i titoli in evidenza: