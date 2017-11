Borse europee attese tra piatte e in lieve rialzo

LONDRA, 8 ottobre (Reuters) - Per l‘azionario europeo si prevede un avvio tra il piatto e il leggero rialzo con gli investitori che esitano a fare grosse scommesse in vista del dato sui nuovi occupati Usa in agenda questo pomeriggio che potrebbe determinare se introdurre o meno nuove misure di stimolo all‘economia.

Gli spreadbetter indicano per l‘indice Ftse .FTSE un avvio tra il piatto e il rialzo di due punti, per il Dax .GDAXI tra meno 2 e più 6 punti, per il Cac francese .FCHI tra più 3 e più 4.

Ieri l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso poco mosso con un forte calo dei titoli estrattivi sulla scia del ribasso dei prezzi dei metalli che hanno compensato i guadagni dei produttori auto.