BORSE EUROPA -Indici riducono guadagni dopo occupati Adp Usa

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.777,63 +0,69% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.070,63 +0,45% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 213,98 +0,39% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 307,36 +0,64% 330,54 Stoxx tech .SX8P 195,59 -1,61% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 ottobre (Reuters) - Le borse europee hanno ridotto una parte dei loro guadagni dopo la diffusione, nel primo pomeriggio, del dato sugli occupati Usa nel settore privato. I posti di lavoro sono risultati a sorpresa in calo, alimentando così le attese di nuove misure di stimolo da parte delle banche centrali. In evidenza i titoli minerari .SXPP (+1,8%), che beneficiano dell‘aumento dei prezzi delle materie prime. L‘oro spot ha segnato un nuovo record e il palladio è ai suoi massimi da nove anni per effetto anche della debolezza del dollaro.

Oggi Credit Suisse global ha ridotto la raccomandazione sul peso assegnato all‘azionario dell‘Europa continentale, portandola a “benchmark” da “overweight”.

Alle 16,30, l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,45%. Rialzi anche per Londra .FTSE (+0,76%), Parigi .FCHI (+0,74%) e Francoforte .GDAXI (+0,90%).

I titoli in evidenza:

* La produttrice di software AUTONOMY CORP AUTN.L crolla di oltre il 17%, affossando il sotto-indice dei tecnologici, dopo aver tagliato del 3% la guidance sul fatturato dell‘intero anno, a cui ha fatto seguito il taglio del giudizio da parte di S&P Equity Research a “hold” da “buy”.

* Poco mossa l‘olandese CRUCELL CRCL.AS, dopo che i vertici del gruppo hanno approvato il prezzo di 24,75 euro cash per azione offerto da Johnson & Johnson ( JNJ.N

* DEUTSCHE BANK ( DBKGn.DE