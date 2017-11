Borse Europa attese aprire in rialzo, su scia Wall Street e Asia

PARIGI, 6 ottobre (Reuters) - Gli analisti si aspettano che le Borse europee aprano in rialzo, sulla scia del rally di ieri e del buon andamento di Wall Street e delle piazze asiatiche, sostenute dalle attese di nuove misure di stimolo monetario.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che l‘indice britannico Ftse .FTSE guadagni 24-25 punti in avvio (+0,4%), che il Dax tedesco .GDAXI salga di 34-37 punti (+0,6%) e che il Cac francese .FCHI avanzi di 12 punti (+0,3%).

In un‘intervista al Wall Street Journal, il presidente della Federal Reserve di Chicago Charles Evans ha dichiarato che la banca centrale Usa dovrebbe fare “molto di più” dal punto di vista della politica monetaria, per sostenere l‘economia. Gli investitori attendono oggi il rapporto mensile Adp sull‘occupazione, che potrebbe dare qualche anticipazione sul dato mensile ufficiale sugli occupati non agricoli che sarà diffuso venerdì.