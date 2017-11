BORSE EUROPA - Indici deboli ma sopra minimi, auto pesanti

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.716,54 -0,60% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.056,25 -0,14% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 209,08 +0,48% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 305,56 -0,20% 330,54 Stoxx tech .SX8P 198,04 -0,31% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 ottobre (Reuters) - Seduta all‘insegna della debolezza per le borse europee, penalizzate dai timori sul ritmo della ripresa economica che mettono sotto pressione in particolare minerari e petroliferi.

Gli analisti sottolineano che gli investitori potrebbero essere restii a prendere posizioni importanti prima dei dati chiave Usa di questa settimana, comprese le statistiche sull‘occupazione di venerdì da cui si attendono nuove indicazioni sullo stato di salute dell‘economia.

“Vediamo prese di beneficio nel settore delle commodity e un po’ di pausa in generale mentre gli investitori e gli operatori valutano i dati economici. I dati macro detteranno molti movimenti a breve termine questa settimana”, commenta Joshua Raymond, strategist di City Index.

Tra i più penalizzati dai dubbi sulla ripresa dell‘economia anche i titoli auto con lo stoxx di settore .SXAP che cede il 2%. Il settore secondo i trader è colpito inoltre da realizzi dopo i buoni dati sulle vendite auto negli Usa a settembre.

Al tono negativo contribuisce anche l‘avvio in calo di Wall Street.

Intorno alle 15,35 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,15%, sopra i minimi intraday. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE scende dello 0,1%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,8% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sul fronte bancario UBS UBSN.VX e CREDIT SUISSE CSGN.VX sono positive (+0,3% e +1,1% rispettivamente) dopo che una commissione governativa svizzera ha stabilito che per limitare il rischio che il fallimento di una banca abbia ripercussioni sull‘economia i due istituti dovranno avere ratio patrimoniali superiori a quelli previsti da Basilea 3. “Queste (regole svizzere sul capitale) sono nella parte migliore delle aspettative e quindi dovrebbero essere un catalizzatore positivo per i titoli”, commenta Nomura in una nota.

* GAS NATURAL ( GAS.MC

* Il gruppo di navigatori olandese TOMTOM ( TOM2.AS

* La belga GALAPAGOS GLPG.BR ha toccato un massimo storico dopo aver siglato un accordo con l‘americana Johnson & Johnson.