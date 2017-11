Borse Europa viste in calo, investitori in attesa Pil Usa

LONDRA, 30 settembre (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in flessione, sulla scia delle perdite di Wall Street e sulle piazze asiatiche, con gli investitori cauti in vista del dato finale sul Pil statunitense per il secondo trimestre in arrivo per le 14,30.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in calo tra gli 11 e i 14 punti, pari allo 0,3%, il tedesco Dax .GDAXI di 4-14 punti, ossia lo 0,2%, e il Cac 40 francese .FCHI di 3-6 punti, pari allo 0,2%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dello 0,55% a 1.064,88 punti.