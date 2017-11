BORSE EUROPA - Indici in negativo dopo Wall Street,sale Unilever

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.781,72 -0,39% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.075,56 -0,24% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 216,79 -0,51% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 301,45 +0,07% 330,54 Stoxx tech .SX8P 197,84 -0,12% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 settembre (Reuters) - Le piazze europee, volatili, hanno ripreso una piega leggermente negativa dopo l‘apertura poco brillante di Wall Street, in una giornata che risente delle incertezze sulla ripresa economica.

Il Dow Jones .DJI perde lo 0,13% mentre il Nasdaq .IXIC scivola dello 0,25%

Particolarmente movimentato il settore farmaceutico .SXDP, in calo dello 0,4%, tra voci di offerte al rilancio per acquisizioni e test non superati di farmaci sperimentali. Più brillante, nei limiti della giornata, il settore alimentare .SX3P (+0,6%) trascinato da Unilever.

Intorno alle 15,40 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,24%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,30%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,23% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* ACTELION ATLN.VX crolla del 9% dopo che il suo antiemorragico Clazosentan non ha superato i test di fase avanzata.