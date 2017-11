BORSE EUROPA - Indici su massimi seduta con WS, bene alimentari

indici chiusura

alle 16,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.786,76 +1,07% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.083,86 +1,02% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 220,60 +0,56% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 302,88 +0,99% 330,54 Stoxx tech .SX8P 199,95 +1,30% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 settembre (Reuters) - Si porta sui massimi di seduta l‘azionario europeo, che arriva a guadagnare oltre un punto percentuale grazie all‘accelerazione di Wall Street partita senza slancio.

Tra gli scarsi spunti operativi da segnalare la buona performance del comparto alimentari e distribuzione, grazie ai progressi vicini a 2% delle britanniche J Sainsbury ( SBRY.L MRW.L TSCO.L

Secondo gli analisti Bernstein il settore europeo ha spazio di ulteriore apprezzamento in risposta all‘accelerazione dell‘inflazione nel comparto alimentari.

L‘attesa dell‘appuntamento clou di domani con la riunione e il verdetto sui tassi Usa del Federal Open Market Committee tende a contenere tanto le oscillazioni dei prezzi quanto il volume degli scambi.

Intorno alle 16,15 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell‘1,0%, mentre sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna 1,46%, il Dax tedesco .GDAXI 1,0% e il Cac 40 francese .FCHI 1,39%.

Tra i titoli in evidenza:

* Rimbalza di oltre 4% Alcatel-Lucent ALUA.PA, forte della rottura di una resistenza chiave sui grafici che permette al titolo del gruppo francese di accorciare almeno in parte le distanze sul resto dei tecnologici. In un‘intervista a ‘Le Figaro’ di venerdì scorso l‘AD ha confermato le stime di utile per quest‘anno e previsto flussi di cassa per il prossimo

* Mantiene un rialzo prossimo a 1,5% British Petroleum ( BP.L

* Viaggia con un progresso di poco inferiore a 1% Commerzbank ( CBKG.DE

* Sempre sul listino di Francoforte, tra i titoli a minor capitalizzazione rialzo vicino a 4% per Suedzucker ( SZUG.DE

* Arretra di circa 2,5% la francese Natixis ( CNAT.PA

* Risale intanto poco meno di 2% Lloyds ( LLOY.L

* Inverte la rotta Q-Cells QCEG.DE, in calo di circa 1,5% dopo l‘avvio sugli scudi. Il gruppo ha annunciato che riuscirà a recuperare prima delle attese il prestito da 225 milioni di dollari fatto al fornitore cinese Ldk.