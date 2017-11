Borse Europa, atteso rimbalzo, focus su energia e minerari

LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Si profila un rimbalzo per le borse europee dopo i recenti cali, sulla scia dei guadagni in Asia. I rialzi dei prezzi delle materie prime dovrebbero sostenere i corsi dei titoli energetici e minerari.

I bookmaker finanziari o spreadbetter si attendono che l‘indice Ftse100 britannico .FTSE apra positivo tra 46 e 51 punti (+0,9%), il Dax tedesco .GDAXI in rialzo tra 33 e 35 punti (+0,6%) e il francese Cac-40 .FCHI con un progresso tra 34 e 36 punti (+1%).

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha ceduto lo 0,8%, il minimo di chiusura in una settimana, penalizzato da un inaspettato calo delle vendite al dettaglio britanniche in agosto per la prima volta in sette mesi.