Borse Europa attese miste, pausa dopo recente rally

PARIGI, 14 settembre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire miste, con gli investitori intenzionati a prendersi una pausa per tirare il fiato dopo quasi tre settimane di rally ininterrotto che ha portato alcuni indici chiave sui massimi dallo scorso aprile.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra da piatto a in calo di 6 punti, il tedesco Dax .GDAXI con un rialzo tra 1 e 3 punti e il Cac 40 francese .FCHI in ribasso di circa 5 punti.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in progresso dello 0,6% trascinato dai titoli bancari che hanno festeggiato l‘accordo su Basilea III che prevede un più lungo periodo di transizione per l‘applicazione dei nuovi requisiti patrimoniali. I mercati hanno anche accolto con favore solidi dati macro per l‘economia cinese. Il FTSEurofirst 300 è migliorato di circa il 9% dai minimi di fine agosto.