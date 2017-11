BORSE EUROPA - Indici confermano massimi nel pomeriggio con WS

indici chiusura

alle 16,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.810,41 +1,08% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.089,17 +0,75% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 226,73 +1,90% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 305,29 +0,54% 330,54 Stoxx tech .SX8P 199,24 +0,96% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 settembre (Reuters) - Si conferma nel pomeriggio l‘impostazione rialzista degli indici azionari europei, che si mantengono a ridosso dei massimi di oltre quattro mesi, complice anche la partenza positiva di Wall Street.

Continua a guidare l‘accelerazione delle borse in particolare il comparto dei finanziari, favorito dall‘accordo su Basilea III che concede un periodo di transizione più lungo delle previsioni per l‘applicazione dei nuovi requisiti patrimoniali per gli istituti di credito.

“Si temeva venisse chiesta una ricapitalizzazione ancora più significativa in tempi più stretti e questo si sarebbe tradotto in maggiori esigenze di raccolta” osserva Felicity Smith, gestore di Bedlam Asset Management.

“Non credo i problemi siano terminati perché naturalmente se le perdite sui prestiti aumentano ancora sarà necessario per le banche raccogliere nuovo capitale, si è comunque almeno fatta chiarezza sulla natura dei nuovi requisiti” aggiunge.

Molto bene anche il sottoindice relativo ai minerari e alle materie prime - metalli in testa - grazie agli ultimi dati sulla produzione industriale di Pechino, prima al mondo nel consumo dei metalli.

Intorno alle 16 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza di 0,72% - tra i singoli mercati avanzano di 1,06% il Ftse 100 britannico .FTSE, di 0,98% il Dax tedesco .GDAXI e di 1,29% il Cac 40 francese .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* Proseguono gli acquisti sui bancari: si va dal +1% di Standard Chartered ( STAN.L HSBA.L SOGN.PA CAGR.PA BNPP.PA

* Crolla di oltre 7% per contro la tedesca Deutsche Postbank DPBGn.DE dopo l‘offerta Deutsche Bank ( DBKGn.DE

* Tiene a +1,8% Eads EAD.PA: ‘La Tribune’ riferisce di trattative in corso della controllata Airbus per vendere almeno 150 velivoli in Cina.