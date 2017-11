BORSE EUROPA - Indici positivi, forti banche su accordo Basilea

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.804,92 +0,88% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.088,76 +0,72% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 225,13 +1,4% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 305,71 +0,68% 330,54 Stoxx tech .SX8P 199,44 +1,06% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 settembre (Reuters) - Avvio positivo per le borse europee, sui massimi dallo scorso aprile, con gli indici in rialzo di circa un punto percentuale.

Tutta l‘attenzione è rivolta alle banche, in denaro dopo l‘accordo raggiunto su Basilea III che concede un periodo di transizione più lungo per l‘applicazione dei nuovi requisiti patrimoniali richiesti agli istituti.

Intorno alle 9,45 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,7%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,75%, il Dax tedesco .GDAXI guadagna lo 0,54% mentre il Cac 40 francese .FCHI è in rialzo dello 0,92%.

“Oggi sarà una giornata piuttosto positiva, con la notizia su Basilea III che non è negativa per le banche. Inoltre, ci sono anche i dati macro cinesi, come la produzione industriale, ad aiutare”, commenta Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

Sabato è uscita una serie di statistiche - tra cui produzione industriale, inflazione e vendite al dettaglio - da cui emerge una robusta crescita dell‘economia cinese.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche accolgono assolutamente con favore la decisione, presa ieri dai governatori G10 e dai responsabili della supervisione, di allungare fino al 2019 il termine per l‘applicazione integrale delle nuove norme, note come Basilea III, sui requisiti patrimoniali richiesti alle banche. Lo Stoxx Europe 600 .SX7P è il migliore tra gli indici settoriali con un progresso dell‘1,4%. SOCIETE GENERALE ( SOGN.PA BARC.L BNPP.PA

* EADS EAD.PA avanza dell‘1,8%. La Tribune riferisce di trattative in corso della controllata Airbus per vendere almeno 150 velivoli alla Cina. Non è stato possibile avere un commento finora da Airbus.

* ALLIED IRISH BANK ( ALBK.I SAN.MC

* Progresso superiore al 3% per SKY DEUTSCHLAND SKYDn.DE. La pay tv tedesca ha comunicato il prezzo di sottoscrizione dell‘aumento di capitale, pari a 1,05 euro per azione.