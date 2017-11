Borse Europa attese positive in attesa dato occupazione Usa

PARIGI, 3 settembre (Reuters) - Si profila un‘apertura in rialzo per le borse europee sulla scia di Wall Street e delle piazze asiatiche, anche se gli investitori sono cauti in attesa dell‘importante dato sull‘occupazione Usa in calendario oggi.

Il consensus prevede un calo degli occupati non agricoli ad agosto, a causa della fine delle assunzioni per il censimento, della riluttanza del settore privato e della precarietà finanziaria di stati e governi locali.

Gli spreadbetter finanziari suggeriscono che il britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo di 7-8 punti, che il tedesco Dax .GDAXI avanzi tra i 12 e i 13 punti e il Cac 40 francese .FCHI guadagni circa 7 punti.