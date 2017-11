BORSE EUROPA - Indici in rialzo sulla scia di Asia e Wall Street

indici chiusura

alle 10,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.638,14 +0,30% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.030,77 +0,44% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 211,65 +0,61% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 291,76 +0,60% 330,54 Stoxx tech .SX8P 183,86 +0,40% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 30 agosto (Reuters) - Le borse europee muovono in rialzo, replicando l‘andamento positivo delle borse asiatiche e di Wall Street sulla scia delle rassicurazioni del presidente della Fed Ben Bernanke sulla situazione economica e sulla disponibilità ad adottare ulteriori misure di sostegno.

Tonici soprattutto i titoli finanziari e minerari.

Le dichiarazioni di Bernanke “sono state rassicuranti, ma ce lo aspettavamo. Non è stata una grossa sorpresa” spiega Bernard McAlinden, investment strategist di NCB Stockbrokers.

Sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,22% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,14%. La borsa di Londra è chiusa per una festività nazionale.

Tra i titoli in evidenza:

* SMARTRAC SM7.DE in rally (+16%) a Francoforte dopo che il gruppo One Equity Partners (OEP) ha lanciato un‘opa sulla società, a 20 euro per azione, con un premio del 17% sulla chiusura di venerdì.

* Crolla HQ HQ.ST (-81%), dopo che HQ Bank ha annunciato che andrà in liquidazione dopo la perdita della licenza operativa. Durante il week end l‘istituto non è riuscito a trovare un compratore.