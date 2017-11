BORSE EUROPA - Indici in calo in attesa Pil Usa, Bernanke

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.591,81 -0,46% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.016,26 -0,39% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 208,07 -0,72% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 297,37 -0,96% 330,54 Stoxx tech .SX8P 183,31 -0,55% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - Apertura negativa per le borse europee, appesentite dai persistenti timori sulla forza della ripresa, a fronte di una serie di dati macroeconomici insoddisfacenti arrivati dagli Stati Uniti.

Gli occhi dei mercati sono puntati sulla seconda stima del Pil americano per il secondo trimestre e sul discorso del presidente della Fed Ben Bernanke.

“Stiamo andando incontro a un paio di settimane pesanti, se non mesi. Abbiamo bisogno di chiari segnali di ripresa da parte dell‘economia statunitense prima che la gente torni a guardare ai mercati azionari” ha osservato Franz Wenzel, responsabile delle strategie d‘investimento di AXA Investment Managers.

Alle 9,50 ora italiana l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,39%. Tra i settori, la performance peggiore la mettono a segno i titoli del comparto energetico .SXEP, con i petroliferi appesantiti dal calo dei prezzi del greggio CLc1 a fronte del rischio di una riduzione della domanda energetica degli Usa.

Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,2%%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,17% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* ROCHE ROG.VX cede l‘1% dopo che il colosso farmaceutico elvetico ha comunicato che la Food and Drug Administration ha respinto la richiesta per un‘approvazione accelerata della licenza per il farmaco trastuzumab -DM1. Secondo Roche, la molecola, ancora in fase di studio, si è dimostrata efficace nel contrasto del tumore al seno in stadio avanzato.

* EADS EAD.PA, controllante di Airbus, cede il 2,5%. Il quotidiano Les Echos ha riportato la notizia che Airbus avrebbe avvertito i suoi fornitori dell‘intenzione di ridurre la produzione degli aerei A350 tra il 2013 e il 2015. Un portavoce di Airbus non ha voluto commentare le indiscrezioni, ma ha detto che il gruppo mantiene il target di consegna del primo A350 nel 2013.