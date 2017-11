BORSE EUROPA - Indici rimbalzano grazie a risultati

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.613,80 +1,01% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.020,81 +0,95% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 210,35 +1,72% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 289,58 +1,03% 330,54 Stoxx tech .SX8P 184,30 +0,93% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 agosto (Reuters) - Mattinata positiva per le borse europee, i cui indici rimbalzano dopo aver chiuso ieri ai minimi da cinque settimane.

A sostenere i mercati i risultati trimestrali sopra le attese di Credit Agricole ( CAGR.PA OREP.PA

Gli occhi dei trader sono puntati sul dato relativo alle richieste di sussidi di disoccupazione atteso per le 14,30 ora italiana. Se le cifre saranno negative, avvertono gli analisti, le borse potrebbero risentirne, invertendo la tendenza rialzista.

“Le società stanno riportando risultati soddisfacenti” ha osservato David Buik, partner di BCG Partners. “Ma è da vedere se si tratti di un rally sostenibile, visto che i dati su i sussidi di disocuppazione americani si annunciano sconfortanti” ha avvertito.

Alle 10,10 italiane l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,95%. Lo stoxx europeo dei minerari .SXPP avanza del 2,05%, i bancari .SX7P salgono dell‘1,7% mentre il settore del lusso .SXTP guadagna l‘1,5%.

Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,89%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,61% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,96%.

Tra i titoli in evidenza:

* CREDIT AGRICOLE ( CAGR.PA

* Il gruppo minerario KAZAKHMYS ( KAZ.L

* La catena alberghiera francese ACCOR ( ACCP.PA

* La società sportiva olandese AJAX AJIAX.AS guadagna l‘8,8%, ai massimi da 15 mesi, dopo essersi qualificata per la fase finale della Champions League per la prima volta dal 2005, battendo 2-1 la Dinamo Kiev. Il direttore generale Rik Van Boog ha dichiarato all‘agenzia ANP che la qualificazione porterà nelle casse del club introiti extra per 25 milioni di euro.