BORSE EUROPA - Indici negativi su downgrade Irlanda, dati Usa

alle 16,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.571,08 -1,66% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.004,48 -1,48% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 205,58 -2,17% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 284,03 -1,96% 330,54 Stoxx tech .SX8P 181,75 -1,41% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 agosto (Reuters) - Le borse europee viaggiano in deciso ribasso, con il clima negativo innescato dal downgrade di S&P sull‘Irlanda ulteriormente aggravato nel primo pomeriggio da dati Usa che hanno evidenziato per luglio una crescita molto inferiore alle attese degli ordini di beni durevoli e vendite di case nuove in deciso calo.

Sull‘azionario, dopo le pesanti perdite della vigilia, continuano a gravare i timori sulle prospettive dell‘economia globale. Un sollievo effimero è arrivato in mattinata dall‘indice Ifo migliore del previsto, ma l‘avvio in rosso di Wall Street ha ulteriormente appesantito i listini del vecchio continente.

“C’è una forte focalizzazione sui dati economici adesso che stiamo uscendo dalla stagione delle trimestrali. Gli investitori si aspettano per lo meno una crescita molto lenta ma c’è sempre il potenziale di ‘doppio minimo’ dell‘economia e si guarda agli indicatori macro per delineare il quadro su questa possibilità”, commenta uno strategist.

Attorno alle 16,05 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede circa 1,5 punti percentuali. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE arretra dell‘1,35%, il Dax tedesco .GDAXI dell‘1,15% e il Cac 40 francese .FCHI dell‘1,7%.

Tra i titoli in evidenza:

