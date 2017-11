BORSE EUROPA -Indici volatili, recuperano perdite iniziali

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.623,07 +0,33% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.021,38 +0,18% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 211,35 +0,57% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 288,79 -0,34% 330,54 Stoxx tech .SX8P 188,86 +0,28% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 agosto (Reuters) - Mattinata volatile per le borse europee che, dopo aver aperto in netto calo, hanno azzerato le perdite, portandosi in territorio positivo.

A trascinare al rialzo i listini l‘indice di fiducia delle imprese tedesche ad agosto, superiore al consensus e ai massimi da giugno 2007, unito a una serie di risultati trimestrali confortanti.

I mercati sono così riusciti a evitare una replica dei ribassi di ieri, contrastando il sentiment negativo iniziale, legato ai poco convincenti dati statunitensi e al downgrade dell‘Irlanda da parte di Standard & Poor‘s, che aveva rialimentato i timori di una crisi del debito sovrano nell‘euro zona.

Attorno alle 10,15 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,18%.

Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,17%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,25% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,2 %.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto pressione le banche irlandesi: BANK OF IRELAND BKIR.I cede circa il 2% e ALLIED IRISH BANK ( ALBK.I

* SERCO GROUP ( SRP.L