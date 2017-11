Borse Europa attese aprire in rialzo, occhi su Pmi eurozona

PARIGI, 23 agosto (Reuters) - Si preannuncia un‘apertura in rialzo per le principali piazze europee, con gli investitori che dovranno confrontarsi con i dati dell‘euro zona, come l‘indice Pmi e la fiducia dei consumatori.

Occhi puntati anche sui minerari, che potrebbero risentire del fatto che le elezioni politiche in Australia non hanno restituito una maggioranza certa.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo fino a 17 punti, pari allo 0,3%, che il tedesco Dax .GDAXI in apertura salga fino a 24 punti, pari allo 0,4% e che il Cac 40 francese .FCHI salga fino a 20 punti, pari allo 0,6%.

Venerdì l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dello 0,7% a quota 1.029,59 punti, la chiusura peggiore dallo scorso 21 luglio.