BORSE EUROPA - Indici in deciso calo, pesano dati Usa

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.681,27 -1,74% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.038,68 -1,40% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 215,70 -1,61% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 293,47 -1,60% 330,54 Stoxx tech .SX8P 189,13 -0,19% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 19 agosto (Reuters) - Le piazze europee perdono terreno dopo l‘avvio in negativo di Wall Street, trascinata al ribasso dai dati sulle richieste di disoccupazione Usa, peggiori delle attese.

Dopo un tentativo al rialzo in tarda mattinata con l‘annuncio della rivisitazione al rialzo del Pil tedesco da parte della Bundesbank, intorno alle 16,30 gli indici europei sono di nuovo in rosso influenzati negativamente dall‘indice Fed Filadelfia sulle condizioni dell‘attività economica nella regione del medio Atlantico degli Stati Uniti che ad agosto è sceso a -7,7 da 5,1 di luglio, valore più basso da luglio 2009.

Il dato delude le attese del consensus degli analisti che si aspettavano un valore pari a 7.

Intorno alle 16,40 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l‘1,39%, il Ftse 100 britannico .FTSE cede l‘1,68%, il Dax tedesco .GDAXI perde l‘1,66% e il Cac 40 francese .FCHI l‘1,96%

Tra i titoli in evidenza:

* CONERGY CGYG.DE cede il 2,74% nel paniere dei tecnologici di Francoforte, dopo che la quarta società tedesca attiva nell‘energia solare ha annunciato le inaspettate dimissioni del Ceo Dieter Ammer, che sarà sostitutito probabilmente da Andreas Von Zitzewitz.

* HOLCIM HOLN.VX, la seconda produttrice di cemento al mondo, cede oltre il 6% dopo che nel primo semestre ha mancato i target degli analisti con un utile netto a 331 milioni di franchi svizzeri contro 469 milioni attesi. La società ha manifestato cautela per l‘outlook, avvisando che i programmi di austerità messi in atto dai governi limiteranno la spesa in infrastrutture. Le sue concorrenti HEIDELBERGCEMENT ( HEIG.DE

* Tra le tecnologiche, NOKIA NOK1V.HE, ARM HOLDINGS ARM.L, ASML HOLDINGS ( ASML.AS

* La società olandese di biotecnologie PHARMING ( PHAR.AS