BORSE EUROPA - Indici in rosso, male energetiche su calo greggio

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.711,31 -0,95% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.047,04 -0,90% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 217,08 -1,39% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 297,33 -1,72% 330,54 Stoxx tech .SX8P 188,58 -0,75% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 agosto (Reuters) - Le piazze europee arretrano, danneggiate dai titoli delle energetiche che scontano la caduta del prezzo dell‘oro nero.

“Il mercato resta laterale. Non c’è convinzione nel mercato e si andrà avanti così fino a settembre quando gli investitori torneranno dalle vacanze”, ha detto Alexandre Le Drogoff, analista tecnico per Aurel Bgc a Parigi.

Il prezzo del futures sul Nymex CLc1 perde circa 60 centesimi poco sopra i 75 dollari al barile.

Le petrolifere .SXEP cedono l‘1,7%. In una sessione prevalentamente in rosso, l‘unico paniere in nero è quello che raggruppa le farmaceutiche .SXDP, che mette a punto un +0,29%.

Intorno alle 9,50 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,95%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,82%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,58% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,83%.

Tra i titoli in evidenza:

* La danese VESTAS ( VWS.CO

* Tra le petrolifere BRITISH PETROLEUM ( BP.L TOTF.PA

* La farmaceutica francese SANOFI-AVENTIS ( SASY.PA

* STADA ARZNEI ( STAGn.DE