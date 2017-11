BORSE EUROPA - Indici in rialzo su minerari in attesa dati macro

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.708,76 +0,39% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.047,41 +0,19% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 216,75 +0,11% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 299,77 -0,13% 330,54 Stoxx tech .SX8P 188,06 +0,30% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 agosto (Reuters) - Le piazze europee hanno aperto in lieve rialzo, sostenute dai minerari che avanzano per effetto della debolezza del dollaro, con gli investitori in attesa dei dati macro della giornata.

“Non ci aspettiamo che i mercati prendano bruscamente una direzione o un‘altra. Rimarremo laterali fintanto che non avremo un segnale dai dati economici”, ha detto Graham Secker, strategist per l‘azionario europeo a Morgan Stanley.

Alle 10,30 verra diffuso il dato sui prezzi al consumo di luglio della Gran Bretagna, alle 11,00 l‘indice Zew tedesco di agosto mentre alle 15,15 gli investitori guarderanno oltreoceano alla produzione industriale di luglio Usa.

L‘indice di settore delle società legate alle materie prime .SXPP guadagna lo 0,6%.

Intorno alle 10,10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,39%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,40%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,46% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,55%.

Tra i titoli in evidenza:

