Borse Europa viste in rosso sulla scia di Wall Street

PARIGI, 11 agosto (Reuters) - Si preannuncia un‘apertura negativa per le principali piazze europee, i cui indici sono visti replicare le perdite di ieri, sulla scia della chiusura negativa di Wall Street, appesantita dai timori sullo stato dell‘economia globale.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in calo tra i 28 e i 29 punti pari allo 0,6%, che il tedesco Dax .GDAXI in apertura scenda di 22 punti pari allo 0,4%, e che il Cac 40 francese .FCHI perda in avvio attorno ai 18 punti, pari allo 0,5%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dell 2%. mentre l‘indice Standard & Poor’s 500 .SPX è sceso del 2,8%.