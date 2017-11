BORSE EUROPA-Indici estendono perdite dopo apertura Wall Street

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.733,67 -2,37% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.043,94 -1,74% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 219,87 -2,89% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 299,41 -1,69% 330,54 Stoxx tech .SX8P 188,25 -2,59% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 agosto (Reuters) - Le piazze europee hanno esteso le loro perdite dopo l‘apertura della borsa di Wall Street, che continua a scontare la mossa della Fed di ieri sera e la sua valutazione pessimistica dell‘economia americana.

“I commenti della Fed di ieri stanno pesando sul mercato. C’è un po’ di nervosismo sull‘outlook dell‘economia americana e tra i titoli peggiori vediamo quelli particolarmente sensibili al ciclo economico”, ha detto Heinz-Gerd Sonnenschein, strategist per i mercati azionari a Deutsche Postbank.

La banca centrale americana ha annunciato ieri di pianificare ulteriori misure di sostegno per ridare slancio alla ripresa, reinvestendo i ricavi dei bond legati ai mutui in scadenza nell‘acquisto di titoli di Stato a lungo termine per mantenere bassi i costi dei finanziamenti.

Tra i peggiori indici di settore, affondano tra il 2,6% e il 2,8% i finanziari .SX7P, i minerari .SXPP per effetto del calo dei prezzi delle materie prime, e i tecnologici .SX8P per il timore di un raffreddamento della domanda globale.

Alle 16,20 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,75%. L‘indice Ftse 100 britannico .FTSE perde il 2,04%, il Dax tedesco .GDAXI scende del 2,03% e il Cac 40 francese .FCHI del 2,41%.

Tra i titoli in evidenza:

* NESTLE’ NESN.VX sale dello 0,1% dopo che il gruppo ha alzato la guidance per l‘anno in corso a fronte di un primo semestre solido, che ha visto crescere l‘utile netto a 5,45 miliardi di franchi svizzeri, contro i 5,01 miliardi dello scorso anno.Il più grande gruppo alimentare al mondo ha comunque puntato i fari sul crescente prezzo delle materie prime.

* NOBEL BIOCARE NOBN.VX, specializzato nella produzione apparecchi odontoiatrici, cede circa il 10%, dopo che il gruppo svizzero ha chiuso il secondo trimestre con risultati al di sotto delle aspettative.